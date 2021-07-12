Memur ve emekli memur için müjde! Kazanç masası için geri sayım başladı

Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanacak. Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranları belirlenirken, mali ve sosyal haklara ilişkin pek çok talep de karara bağlanacak. Memur konfederasyonları hazırlıklara başlarken, memurlar ve memur emeklilerinden de pek çok talep geliyor.