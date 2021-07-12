Memur ve emekli memur için müjde! Kazanç masası için geri sayım başladı
Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. 2021 yılında 5.3 milyon memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarını belirlenecek. Memur ve emekli memur için kazanç masası kuruluyor.
Kamu çalışanları için zam pazarlıkları sürerken, memur ve memur emeklisinin gözü ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Kritik süreç için geri sayım başladı.
2021 yılında 5.3 milyon memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarını belirlenecek. Kamu çalışanlarını ve kamudan emekli olanları ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yürütülecek.
Kamu işçileri için zam pazarlıkları devam ederken milyonlarca memur ve memur emeklisi de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini dört gözle bekliyor. Bu yıl toplu sözleşme görüşmeleri 5.3 milyon memur ve emeklinin sosyal ve mali haklarını belirleyecek.
Kamu çalışanlarını ve kamudan emekli olanları ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında yürütülecek. Kamu işveren heyeti başkanlığını Bakan Vedat Bilgin yürütecek.
4688 sayılı Kanun çerçevesinde Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanacak.
Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç ağustos ayının son işgünü tamamlanacak. Pazarlık masasında 2 yıllık zam oranları belirlenirken, mali ve sosyal haklara ilişkin pek çok talep de karara bağlanacak. Memur konfederasyonları hazırlıklara başlarken, memurlar ve memur emeklilerinden de pek çok talep geliyor.
İşte toplu sözleşmede karara bağlanması beklenen bazı talepler:
EMEKLİLER NE İSTİYOR
* Memurlar gibi her ay aile yardımı verilsin.
* Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
* Bayram ikramiyeleri artırılsın.
* Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
* Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimle yararlanma imkanı sağlansın.
* Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
MEMURLAR NE İSTİYOR
- Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
- Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!
- ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...
- Süreç sona eriyor! 2021 YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi...
- Kurban Bayramı tatili 2021 kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Tatil ne zaman başlıyor?
- Biletix F1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
- Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?
- Bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak?
- Başvuranın parası 45 dakika içinde yatıyor! 20.000 TL’ye kadar nakit avans! Talepler kolayca yapılıyor...
- Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?