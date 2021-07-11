Son dakika: Türk askeri Irak'ta 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirdi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.