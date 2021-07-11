Son dakika: Türk askeri Irak'ta 2 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.