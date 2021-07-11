Yassıada tutanakları CHP'li Özgür Özel'in iddialarını yalanladı! Özür dile Özgür Özel

AÇIKÇA DARBE TEHDİDİ

İnönü'nün, Meclis'ten çıkarılmadan önce yaptığı ve tutanaklardan çıkarılan konuşmada şu ifadeler yer aldı:

"Buraya gelirken dışarıda Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında bir genç binbaşı vardı. Siz benden korkuyorsunuz. Benden korkuyorsunuz ama dışarıya getirdiğiniz askerlere kumanda eden binbaşıdan da korkuyorsunuz. Korktuğunuzu, ona güvenmediğinizi isbat etmek için size şöyle bir teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin bakalım emrinize itiat edecek mi? Size bunun aksi bir teklifim de var. Binbaşıyı ben çağırayım ve Meclisi feshettireyim. Bunu ister misiniz? Siz böyle inanmadığınız insanlarla bir ihtilalin bastırılacağına inanmakla bir kerre daha hatalı bir yola sapmış bulunuyorsunuz. İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız."