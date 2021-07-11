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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Mehmetçik Gara'da 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Mehmetçik Gara'da 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gara'ya hava harekatı düzenlendiği belirtilirken 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yapılan paylaşımda Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya Gara'da hava harekatı düzenlediği ifade edildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı PKK terör örgütüne Gara'da yapılan operasyona ilişkin detayları içeren bir de video paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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