Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Kurban Bayramı tarihi yaklaşırken bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak ediliyor. Salı gününe denk gelen Kurban Bayramı tatili hafta sonları ile birleştirilecek mi? sorusunun yanıtı Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli olacak. İşte, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. İşte, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
9 GÜN MÜ 11 GÜN MÜ OLACAK?
Tatilin 9 gün olması için resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününden sonra gelen 16 Temmuz Cuma günün de resmi tatil veya idari izin olarak açıklanması gerekiyor.
Yine arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü de tam gün tatil ilan edilirse, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olmuş olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK
Normale dönüşün ardından toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelinen son durum hakkında sunum yapması öngörülüyor.
Aşılama kapsamında, 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları için 3. doz aşı yapılmasına karar verilmişti. Toplantıda yeni yaş grubunun da ele alınması bekleniyor.
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