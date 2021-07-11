Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. İşte, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

9 GÜN MÜ 11 GÜN MÜ OLACAK?

Tatilin 9 gün olması için resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününden sonra gelen 16 Temmuz Cuma günün de resmi tatil veya idari izin olarak açıklanması gerekiyor.