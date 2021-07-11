Sanatçı Demet Sağıroğlu Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağını savundu! "Okumak isteyen insan Arabistan’a da gidip okurdu"

SAĞIROĞLU: "OKUMAK İSTEYEN İNSAN ARABİSTAN'A DA GİDİP OKURDU"

Sanatçı Demet Sağıroğlu; Nilüfer Dilrûba Yılmaz'a yeniden cevap verdi ve ülkemizde bir dönem uygulanan başörtüsü yasağını savundu ve "Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu" dedi.



"O GÜNLER BAŞÖRTÜSÜ ADI ALTINDAKİ ARAP SEVİCİLİĞİNİN ÖNLEMİNİ ALMAK İÇİN ÖNLEMDİ"

Demet Sağıroğlu; "Başkanın çocukları gibi yurtdışına gidememişsiniz, üzüldüm. Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu. Başörtüsü dayatması yanlıştı. Ama anladığım kadarıyla o günler, bugünki baş örtüsü adı altındaki Arap seviciliğinin önlemini almak için önlemdi" iddiasında bulundu.