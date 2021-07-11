MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a mesaj

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümü için bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla"