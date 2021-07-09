Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'A Takımı'na flaş talimat! İşte kritik MKYK'da ele alınan konular
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin MKYK toplantısında pandemi ile mücadeleden ekonomiye kadar çok pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Yaz ayı boyunca sahada olacağını söyleyen Başkan Erdoğan, belediye başkanlarından milletvekillerine, MKYK üyelerinden teşkilatlara kadar herkesin sıcak demeden yaz boyunca sahada olması talimatını verdi. Öte yandan Erdoğan, "Ben de sahada olacağım. Gelecek yılın bahar ayına kadar Güneydoğu, Doğu illerinin tamamını gezmiş olacağım" dedi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde parti kurmayları ile bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.
Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi ve aşılamaya ilişkin bilgi veren Erdoğan'ın, "Normalleşme ile her şey çok güzel olacak. Sanayi üretimi devam ediyor. Şu ana kadar 55 milyon doz aşı yaptık. Hedefimiz Temmuz ayının sonuna kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamak. Aşı ile toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemi nedeniyle yaşanan soysal- ekonomi sorunları minimalize edeceğiz" dediği öğrenildi.
Ekonomi ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, "Normalleşme ile her şey çok iyi olacak" dedi. Sanayi üretiminin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Hedefimiz enflasyonun düşmesi, istihdamın artması ve işsizliğin azalması" ifadelerini kullandı.
GÖNÜL EHLİ OLARAK İL İL GEZECEĞİZ
Meclis'in önümüzdeki hafta tatile gireceğini belirten Erdoğan'ın yaz ayı boyunca belediye başkanlarından milletvekillerine, MKYK üyelerinden parti teşkilatlarına kadar herkesin yaz sıcağı demeden sahada olmasını istedi.
Erdoğan, "Ben de sahada olacağım. Gelecek yılın bahar ayına kadar Güneydoğu, Doğu illerinin tamamını gezmiş olacağım" dedi. Öte yandan bugün Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın, Diyarbakır özelinde önemli projeleri açıklaması bekleniyor.
CANİKLİ: SATIN ALMA PARİTESİ İYİ
Toplantıda Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli bir sunum yaptı. Doların şu andaki fiyatının ekonomi açısından iyi olduğuna dikkat çeken Canikli, yaşanan pandemiye rağmen Türkiye'de kimsenin hayat standartının düşmediğini söyledi. Canikli, rakamlarla satın alma paritesinin iyi olduğunu anlattı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle ve uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bir sunum yaptı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: KURBANLIK SIKINTISI YOK
Önceki gün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım moderatörlüğünde milletvekilleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Pakdemirli, Türkiye'nin orman alanlarında Avrupa birincisi olduğunu söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı'na dikkat çeken Pakdemirli, kurbanlık sıkıntısının olmadığını ifade etti.
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