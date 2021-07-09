Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'A Takımı'na flaş talimat! İşte kritik MKYK'da ele alınan konular

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi ve aşılamaya ilişkin bilgi veren Erdoğan'ın, "Normalleşme ile her şey çok güzel olacak. Sanayi üretimi devam ediyor. Şu ana kadar 55 milyon doz aşı yaptık. Hedefimiz Temmuz ayının sonuna kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamak. Aşı ile toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemi nedeniyle yaşanan soysal- ekonomi sorunları minimalize edeceğiz" dediği öğrenildi.