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Son dakika: Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 5 teröristi etkisiz hale getirdi

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Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Son dakika: Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Türk komandosu Barış Pınar ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzelnedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlere fırsat verilmediği belirtilirken, "5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

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