Son dakika: Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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