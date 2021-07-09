Son dakika: Türk komandosu saldırı hazırlığındaki 5 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberleri... Türk komandosu Barış Pınar ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon düzelnedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlere fırsat verilmediği belirtilirken, "5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi... Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
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