Dünya genelinde ne kadar koronovirüs aşısı yapıldı? Türkiye ilk 8'de

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 290 milyon dozu geçti.

DÜNYADA EN ÇOK AŞI YAPILAN ÜLKELER

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 330 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 364 milyon 847 bin ile Hindistan, 331 milyon 210 bin ile ABD, 107 milyon 630 bin ile Brezilya, 79 milyon 300 bin ile İngiltere, 77 milyon 890 bin ile Almanya, 57 milyon 150 bin ile Fransa, 55 milyon 820 bin ile Türkiye, 54 milyon 190 bin ile İtalya, 52 milyon 640 bin ile Japonya, 47 milyon 740 bin ile Meksika, 47 milyon 440 bin ile Endonezya, 44 milyon 540 bin ile İspanya, 44 milyon 320 bin ile Rusya, 40 milyon 190 bin ile Kanada, 30 milyon 400 bin ile Polonya ve 23 milyon 430 bin ile Şili izledi.