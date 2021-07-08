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İYİ Parti ajitasyon siyasetinden bıkmadı! 'Ayakkabısı delik, aç' dedikleri kişinin mal varlığı ortaya çıktı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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İYİ Parti ajitasyon siyasetinden bıkmadı! 'Ayakkabısı delik, aç' dedikleri kişinin mal varlığı ortaya çıktı

Son aylarda ajitasyon siyaseti üzerinden türlü tiyatrolar sergileyen İYİ Parti; Konya, Hatay, Adana ve Malatya'dan sonra şimdi de Antalya'da duygu sömürüsü üstünden siyasi kazanım elde etmeye kalktı. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın eliyle Meral Akşener'in komutasıyla sergilenen kirli oyun çok geçmeden ifşa edildi. Başaran'ın 'ayakkabısı delik' diyerek servis ettiği ve isminin Muammer Bulgan olduğu öğrenilen şahısın bir serası, bir arabası ve bir traktörünün olduğu, serasında çalıştırdığı işçiler olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

2023'e giden süreçte ittifak ortağı CHP ile Türk siyasetini kirleten bir tutum izleyen İYİ Parti, kirli algı oyularına hız kesmeden devam ediyor.

Meral Akşener ve ekibinin Konya, Hatay, Adana ve Malatya'da sergilediği komik tiyatrolara bir yenisi daha eklendi.



KİRLİ TİYATRONUN ADRESİ BU KEZ ANTALYA!
İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden adının Muammer Bulgan olduğu öğrenilen, ayakkabısı delik vatandaşın görüntülerini servis etti.

Ancak söz konusu görüntülerin oynanan algı tiyatrosunun bir parçası olduğu çok geçmeden gözler önüne serildi.



'AÇ' OLARAK SERVİS ETTİKLERİ KİŞİ VARLIKLI ÇIKTI
Muammer Bulgan isimli ayakkabısı delik olarak servis edilen adamın, 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.

İYİ Parti tarafından piyon olarak kullanılan Bulgan'ın yeni arabasıyla turladığı ve nargile kafede tüttürürken çekilen görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.


İşte İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın genel başkanı Meral Akşener'in yolundan giderek başvurduğu alengirli ve yalan dolan tiyatro oyununu bozguna uğratan o görüntüler;



İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Elmalı ilçesinde Muammer Bulgan isimli vatandaşı yanına oturtuyor. Vatandaş aç olduğunu ve ayakkabısının delik olduğunu söylüyor.





Aç olduğunu ifade eden ve ayakkabısının delik olduğunu söyleyen ancak yukarıdaki görüntüde gayet de keyfine düşkün biri olduğu anlaşılan Muammer Bulgan'ın 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.



Görüntüde 'aç' olduğunu iddia eden Bulgan, arabasıyla turluyor.



AKŞENER'İN EKİBİNDEN MALATYA'DA TİYATRO
Esnaf ziyareti yapan İP Başkanı Meral Akşener, iş yeri sahibiyle sohbet halindeyken devreye bir kadın girdi. Emekli olduğunu ve ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi. İş yeri sahibi, kadının Meral Akşener'den önce dükkana geldiğini, "Bugün şanslı günümdeyim" deyip şans oyunu oynadığını söyledi.

Böylelikle İYİ Parti tarafından sergilenen kirli oyun bir kez daha gözler önüne serildi.

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