İYİ Parti ajitasyon siyasetinden bıkmadı! 'Ayakkabısı delik, aç' dedikleri kişinin mal varlığı ortaya çıktı
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son aylarda ajitasyon siyaseti üzerinden türlü tiyatrolar sergileyen İYİ Parti; Konya, Hatay, Adana ve Malatya'dan sonra şimdi de Antalya'da duygu sömürüsü üstünden siyasi kazanım elde etmeye kalktı. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın eliyle Meral Akşener'in komutasıyla sergilenen kirli oyun çok geçmeden ifşa edildi. Başaran'ın 'ayakkabısı delik' diyerek servis ettiği ve isminin Muammer Bulgan olduğu öğrenilen şahısın bir serası, bir arabası ve bir traktörünün olduğu, serasında çalıştırdığı işçiler olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
KİRLİ TİYATRONUN ADRESİ BU KEZ ANTALYA!
İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden adının Muammer Bulgan olduğu öğrenilen, ayakkabısı delik vatandaşın görüntülerini servis etti.
Ancak söz konusu görüntülerin oynanan algı tiyatrosunun bir parçası olduğu çok geçmeden gözler önüne serildi.
'AÇ' OLARAK SERVİS ETTİKLERİ KİŞİ VARLIKLI ÇIKTI
Muammer Bulgan isimli ayakkabısı delik olarak servis edilen adamın, 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.
İYİ Parti tarafından piyon olarak kullanılan Bulgan'ın yeni arabasıyla turladığı ve nargile kafede tüttürürken çekilen görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.
İşte İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın genel başkanı Meral Akşener'in yolundan giderek başvurduğu alengirli ve yalan dolan tiyatro oyununu bozguna uğratan o görüntüler;
İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Elmalı ilçesinde Muammer Bulgan isimli vatandaşı yanına oturtuyor. Vatandaş aç olduğunu ve ayakkabısının delik olduğunu söylüyor.
Aç olduğunu ifade eden ve ayakkabısının delik olduğunu söyleyen ancak yukarıdaki görüntüde gayet de keyfine düşkün biri olduğu anlaşılan Muammer Bulgan'ın 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.
Görüntüde 'aç' olduğunu iddia eden Bulgan, arabasıyla turluyor.
AKŞENER'İN EKİBİNDEN MALATYA'DA TİYATRO
Esnaf ziyareti yapan İP Başkanı Meral Akşener, iş yeri sahibiyle sohbet halindeyken devreye bir kadın girdi. Emekli olduğunu ve ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi. İş yeri sahibi, kadının Meral Akşener'den önce dükkana geldiğini, "Bugün şanslı günümdeyim" deyip şans oyunu oynadığını söyledi.
Böylelikle İYİ Parti tarafından sergilenen kirli oyun bir kez daha gözler önüne serildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...
- İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında?
- YKS sonuçları için kritik tarih... YKS TYT - AYT - YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler hangi tarihte başlıyor?
- Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Beklenen açıklama geldi...
- MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR sorgulama ekranı...
- Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...
- Promosyon fırsatı arşa çıktı! 2000 TL ödeme yapılıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...
- Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Fiyatlar darmaduman etti! 157 bin TL'ye kadar Fiat, Ford, Kia araba modelleri...
- Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...
- İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...
- Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Akbank sorunu ne zaman düzelecek?
- Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021? Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi?