İYİ Parti ajitasyon siyasetinden bıkmadı! 'Ayakkabısı delik, aç' dedikleri kişinin mal varlığı ortaya çıktı

Aç olduğunu ifade eden ve ayakkabısının delik olduğunu söyleyen ancak yukarıdaki görüntüde gayet de keyfine düşkün biri olduğu anlaşılan Muammer Bulgan'ın 1 serası, 1 arabası, 1 traktörü olduğu, serasında işçiler çalıştırdığı ortaya çıktı.