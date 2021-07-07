Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: "Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete? Allah bunların eline insanı düşürmesin"
Balıkesir Edremit'te partisinin bina açılış törenine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisi CHP'ye ağır sözlerle yüklendi. CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın İnce'ye el salladığı için görevden alınmasına yönelik "Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete? Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Edremit ilçesinde partisinin açılış töreninde konuştu.
"ALLAH BUNLARIN ELİNE DÜŞÜRMESİN"
Balıkesir'de halka seslenen İnce, kendisine el sallayan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alınmasına ilişkin, "Geçen gün Aydın'ın Nazilli ilçesine gittim. Böyle bir köşe başında otobüste durdum. Karşıda CHP ilçe binası. Onlar benim eski arkadaşlarım. Ben kırk sene CHP'ye hizmet ettim. Balkonda gençler var. Onlara el salladım. Onlar da bana el salladı. Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete. Allah bunların eline insanı düşürmesin" dedi.
"KAFAYA BAKIN KAFAYA"
CHP'lilere seslenen İnce, "Halk TV genel müdürünü ben cumhurbaşkanı adayı iken CHP'nin genel başkan yardımcıları aramış, 'Muharrem İnce'yi fazla gösterme. Başımıza bela olur' demişler. Kafaya bakın, kafaya. Bunlar bana oy vermiş midir sizce? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP üyelerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar. Atarlar bak. Selam vereni atıyorlar. Bunlar mı demokrasi getirecek Türkiye'ye" dedi.
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