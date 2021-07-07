Emniyet Müdürleri Kararnamesi son dakika: 33 ilin yeni emniyet müdürü kimdir? İşte isim isim liste

27 YURT DIŞI MİSYONUNA İÇİŞLERİ MÜŞAVİRİ ATAMASI YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 33 ilin il emniyet müdürünün değiştiği belirtilerek ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldığı bildirildi.

Merkeze alınan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya'ya; Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan'a; Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek'e ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Sudan'a İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ise İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika'ya; İnterpol - Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar'a; Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a; Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya'ya ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da Yunanistan'a İçişleri Müşaviri olarak atandı.