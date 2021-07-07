Azerbaycan ve KKTC ile imzalanan anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 11 Şubat'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu protokolle KKTC'de e-Devlet Programı'nın gerçekleştirilmesi, yürütülmesi ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilebilmesi, mali suçlar ile ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi adına detaylı analizlerin gerçekleştirilmesi, mevzuat danışmanlığının ve alan uzmanlığının sağlanması, uygulamaların geliştirilmesi, teknik altyapının hazırlanması, sayısallaştırma ve veri aktarımı çalışmalarının yapılması, test ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri sunularak sürdürülebilir bir yapı kurulabilmesi ve proje yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işletme ve operasyona yönelik iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Ankara'da 31 Mart'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'ya göre ise Türkiye, Azerbaycan'a dostluk ve iyi niyet jesti olarak 100 bin kutu favipiravir gönderecek.