07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İspanyol mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İspanyol mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles Fernandez ile telefonda görüştü. Görüşmeyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, İspanya Savunma Bakanı Fernandez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "olumlu ve yapıcı" geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin, "NATO ve AB'nin yanı sıra ikili ve Afganistan dahil bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

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