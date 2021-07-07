07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler NATO Askeri Komite Başkanı Bauer ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştüğü açıklandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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