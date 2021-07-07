SON DAKİKA! 43 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre, 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürü, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre, 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 Emniyet Hizmetleri Sınıfında, 1 Mülki İdare Amiri Hizmetleri Sınıfı olmak üzere toplam 27 yurtdışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldı.