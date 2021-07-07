07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Sincan Saraycık'ta düzenlemen "TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde hitap ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | Başkan Erdoğan, Sincan Saraycık'ta düzenlemen "TOKİ 1.000.000'uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Projelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkenin dört bir yanında tamamlanan projelerin açılışını yapıyoruz. 1 milyonuncu konutun da anahtarını teslim edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum.

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