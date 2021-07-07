Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

SON DAKİKA HABERLERİ | Başkan Erdoğan, Sincan Saraycık'ta düzenlemen "TOKİ 1.000.000'uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Projelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkenin dört bir yanında tamamlanan projelerin açılışını yapıyoruz. 1 milyonuncu konutun da anahtarını teslim edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum.