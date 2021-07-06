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Çiflik Bank vurguncusu Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı!

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Çiflik Bank vurguncusu Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı!

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce insanı dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade işlemleri devam ederken dosyaya gizlilik kararı çıkarıldığı öğrenildi. Diğer taraftan Aydın'ın memleketi Giresun Espiye'de 5 sene önce kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

2 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde gözaltında olan Mehmet Aydın'ın sorgu işlemlerine geçen gece saat 22.00'de başlandı.

Mehmt Aydın'ın yanında getirdiği hemen hemen 300 sayfalık evrakın incelenmesi ve müfettiş raporlarıyla kıyaslanmasının ardından, 60 sayfalık soru hazırlandığı aktarıldı.

3 AVUKATLA İFADE VERİYOR

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın üç avukat eşliğinde yapılan ifade işlemi devam ediyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri devam ederken, yapılan soruşturma çerçevesinde dosyaya gizlilik kararı çıkarıldığı bildirildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce insanı dolandırıp yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle aranan'Tosuncuk' Brezilya'da teslim oldu.

'Tosuncuk' lakabı ile bilinene Mehmet Aydın'ın, memleketi Giresun Espiye'de 5 sene önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı gün yüzüne çıtı.

Her tarafında güvenlik kamerası bulunan evde uzun zamandır kimsenin yaşamadığı belirtildi.

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce insanı dolandırdıktan sonra yurt dışına firar eden ve kırmızı bülten ile aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın, 2016 senesinde memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına iki katlı kaçak villa yaptırdığı gün yüzüne çıktı. Babası Murat Aydın'ın üzerine kayıtlı villanın güvenlik kameralarıyla kuşaltıldığı görüldü. Babasının 2017'de hayatını kaybetmesinin akabinde anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun zamandır kimsenin yaşamadığı ortaya çıktı. Kaçak villa için görevlilerin yıkım çalışması başlatacağı belirtildi.

Aydınlar köyünde 'Tosuncuk' ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın'ın senelerdir memleketine gitmediği de öğrenildi. Aydın'ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, basın mensuplarına açıklama yapmadı. Aynı zamanda 'Çiftlik Bank' mağdurlarının, amca Aydın'ı arayarak, tehdit mesajları yolladığı öğrenildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce insanı dolandırıp yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle aranan'Tosuncuk' Brezilya'da teslim oldu.

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