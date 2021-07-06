Çiflik Bank vurguncusu Mehmet Aydın dosyasına gizlilik kararı!

2 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde gözaltında olan Mehmet Aydın'ın sorgu işlemlerine geçen gece saat 22.00'de başlandı.

Mehmt Aydın'ın yanında getirdiği hemen hemen 300 sayfalık evrakın incelenmesi ve müfettiş raporlarıyla kıyaslanmasının ardından, 60 sayfalık soru hazırlandığı aktarıldı.

3 AVUKATLA İFADE VERİYOR

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın üç avukat eşliğinde yapılan ifade işlemi devam ediyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri devam ederken, yapılan soruşturma çerçevesinde dosyaya gizlilik kararı çıkarıldığı bildirildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce insanı dolandırıp yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle aranan'Tosuncuk' Brezilya'da teslim oldu.