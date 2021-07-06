Son açıklamalar: 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Kabine kararları...
Bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kurban Bayamı'na sayılı günler kala tatil süresinin ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz'un resmi tatil olması ve bayram tarihine yakın olması nedeniyle tatil süresinin birleştirilip birleştirilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Kabine kararları nedir? İşte son gelişmeler...
15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Bayramı huşu içinde karşılayacak olan vatandaşlar, tatil planları için rezervasyon yapmaya başladı. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler bayram tatiline çevrildi. Peki, 15 Temmuz ile bayram tatili birleşti mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil mi? Kabine kararları nedir? İşte cevaplar...
15 TEMMUZ İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 15 Temmuz resmi tatil olması ve bayram tatiline yakın tarihte olması nedeniyle, bayram tatili ile birleştirilmesi gündeme geldi. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor.
Bayram tatili hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ
Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI
Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE
Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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