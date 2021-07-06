06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Son dakika haberberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne hududunda yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan, 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu toplam 7 kişinin, Edirne hududunda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA