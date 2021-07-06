Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 183 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin ulaştırılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları'na 183 milyon lira kaynak aktarımı yaptıklarını ifade etti.

''TEMEL GIDA İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK 183 MİLYON TL AKTARDIK''

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamasında, SYD Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına sene boyunca ayni ve nakdi destek yaptıklarını belirtti. Derya Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 183 milyon TL aktardık" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gereken çalışmaların yapıldığına değinerek, "Aktardığımız 183 milyon TL'nin ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamak için ihtiyaç sahibi ailelerin özenle tespit edildiğini kaydetti.