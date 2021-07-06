Kadın kıyafetiyle AK Partili başkan Orhan Mercan'a suikast düzenlemişti! O haine verilen ağır müebbet onandı

Evine giderken sokak ortasında kadın kılığına girip başörtüsü takan Kemal Polat tarafından şehit edilen 4 çocuk babası AK Parti Gençlik Kolları Başkanı suikastıyla ilgili dava Bölge İstinaf Mahkemesi Terör Ceza Dairesince ele alındı.

Yerel mahkemenin verdiği iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını temyiz eden terörist Kemal Polat, kahvehanede otururken gözaltına alındığını, evindeki aramada annesi ve yengesine ait kadın kıyafetlerinde kendisinin vücut DNA'sının çıkmasının normal olduğunu belirterek masum olduğunu ileri sürdü. Suikast dosyasını esastan inceleyen daire delillerin hukuka uygun elde edildiğini, vicdani kanının tam hasıl olduğunu, Molla Mahallesinde gerçekleşen suikast sonrası olay yerine giden güvenlik güçlerinin Orhan Mercan'ın cansız bedeniyle karşılaştığını, kafa ve vücudunda 12 mermi giriş ve çıkışı bulunduğu, beyin doku harabiyeti, kafatası kırığı ve çoklu iç dış kanama sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekti.







Teröristi kaçarken gören ve teşhis eden gizli tanık ifadelerinin evinde ele geçen kadın kıyafetleriyle bire bir uyumlu olduğuna vurgu yapan istinaf Mahkemesi, görgü tanıklarının anlatımına göre, terörist Kemal Polat'ın kaçarken üzerinde koyu renkli uzun kadın pardösüsü, başında da yüzünü örtecek şekilde siyah renkli türban olduğunu kaydetti. Evindeki aramada görgü tanıklarının anlatımlarıyla uyumlu uzun bir kadın, pardösüsü ile kadın hırkasının ele geçirildiğini, kıyafetler üzerinde yapılan Kriminal incelemede sanığa ait DNA örnekleri ve antimon elementi içeren ateşli silah atış artıkları bulunduğuna dikkat çekildi.

Daire, sanığın evinde ele geçen annesi ve yengesine ait kadın kıyafetlerini giyinerek suikastı gerçekleştirdiği kanaatının hasıl olduğunu ifade etti.

Sanığın yakalandıktan sonraki tüm aşamalardaki savunmalarının çelişkili ve hayatın olağan akışına ters olduğunu, suikast sonrasında ise terör örgütünün telsiz kestirmelerinde saldırının gerçek faili gizlemek için PKK'nın kadın yapılanması tarafından gerçekleştirildiği biçiminde olayı üstlendiklerini kaydedildi.

Sanığın Lice kırsalında silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra Lice'ye gelerek üst düzey terör örgütü yöneticilerinden aldığı talimatla Orhan Mercan suikastını gerçekleştirdiği yönünde kuşku bulunmadığının altını çizen İstinaf Mahkemesi, sanığın terör örgütünü simgeleyen bez parçaları önünde örgüt kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarının da öldürülen örgütün sözde Orta saha sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçtiği de dikkate alındığında örgüt içinde suikast biriminde kadro düzeyinde bir eleman olduğu vurgulandı. Ceza Dairesi, sanığa verilen mahkûmiyet kararında usule aykırı bir isabetsizlik görülmediğinden oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

PKK'NIN SİNSİ TAKTİĞİ TUTMADI

Hain suikastın ardından Lice kırsalındaki teröristler kendi aralarında şifresiz bir şekilde Orhan Mercan'ın örgütün kadın yapılanmasındaki teröristler tarafından öldürüldüğü anonsunu yaparak alçak suikastı üstlendi. Terör örgütü suikastı üstlenirken de, olayın faili Kemal Polat'ı korumak ve failin bulunması için hedef saptırmak amacıyla saldırının kadın teröristler tarafından gerçekleştirildiğini dair kendi aralarında görüşmeler yaptı. Telsizlerin istihbarat birimlerince takip edildiğini bildikleri için suikastı kadın kıyafetiyle gerçekleştiren terörist Kemal Polat'ı kurtarmak için bu taktikleri toplanan delillerle çürütülmüş oldu.