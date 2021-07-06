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Başkan Erdoğan'dan Papa'ya geçmiş olsun mesajı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Başkan Erdoğan'dan Papa'ya geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği'nde tedavi altına alınmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, amaeliyat sonrası Papa'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan mesajında; "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Papa Fransuva'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğandan Papa’ya mesaj BAŞKAN ERDOĞAN PAPA'YA MESAJ

Papa Francis hastaneye kaldırıldı PAPA FRANCİS HASTANEYE KALDIRILDI

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