Başkan Erdoğan’dan Papa’ya geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği'nde tedavi altına alınmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, amaeliyat sonrası Papa'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan mesajında; "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Papa Fransuva'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.