06 Temmuz 2021, Salı
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Seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında karar
Ordu'da ve Samsun'da 12 kişiyi öldürmesi nedeniyle gözaltına alınan seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 cinayetin 5 tanesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alınan kararda Mehmet Ali Çayıroğlu'nun müebbet hapis cezasında herhangi bir takdir indiriminin uygulanmayacağı da belirtildi.