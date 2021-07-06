Seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında karar

Ordu'da ve Samsun'da 12 kişiyi öldürmesi nedeniyle gözaltına alınan seri katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 cinayetin 5 tanesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alınan kararda Mehmet Ali Çayıroğlu'nun müebbet hapis cezasında herhangi bir takdir indiriminin uygulanmayacağı da belirtildi.