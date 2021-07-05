SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (5 Temmuz 2021)
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin 5 Temmuz 2021'e ait güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
"AŞI PROGRAMININ LİDERİ MUĞLA İLİMİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabolaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." ifadelerine yer verdi.
4 TEMMUZ 2021 TABLOSU
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT VAKA TABLOLARI
3 TEMMUZ
2 TEMMUZ
1 TEMMUZ
30 HAZİRAN
29 HAZİRAN
28 HAZİRAN
27 HAZİRAN
26 HAZİRAN
25 HAZİRAN
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