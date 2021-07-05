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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (5 Temmuz 2021)

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı 5 Temmuz 2021

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin 5 Temmuz 2021'e ait güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 5 Temmuz 202'e ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Peki, bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

"AŞI PROGRAMININ LİDERİ MUĞLA İLİMİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabolaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

4 TEMMUZ 2021 TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT VAKA TABLOLARI

3 TEMMUZ

2 TEMMUZ

1 TEMMUZ

30 HAZİRAN

29 HAZİRAN

28 HAZİRAN

27 HAZİRAN

26 HAZİRAN

25 HAZİRAN

24 HAZİRAN

23 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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