SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı (5 Temmuz 2021)

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 5 Temmuz 202'e ait Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Peki, bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...