Evlat nöbeti 673. gününde! Aileler evlatlarını PKK'dan almakta kararlı
Evlatlarının terör örgütü PKK üyeleri tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019 tarihinde çeşitli şehirlerden Diyarbakır'a giderek HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi koronavirüs salgınına rağmen 673 gündür sürüyor.
3 Eylül 2019 tarihinden itibaren çeşitli illerden Diyarbakır'a giderek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti 673'üncü gününde de devam ediyor.
''OĞLUMU HDP SATIP GÖTÜRDÜ''
Hakkari Yüksekova'da 10 sene önce kaçırıldığını söylediği evladı Muhammed için 673 gündür evlat nöbetine devam eden ve Türkçe bilmediği için derdini Kürtçe anlatan acılı anne Nadire Çakan, "Oğlumu HDP satıp götürdü, okul okuyordu okuldan alıp götürdüler. Ben oğlumu aradım bulamadım, 15 yaşında iken götürdüler, 10 yıl etti oğlumdan haber alamadım. Tek kaldım oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.
Adana'da kaldıkları süreçte götürülen ablası Gülcan için oturma eylemine katılan kardeşi Diyar Biçer, Van'dan geldiğini ve ablası için 673 gündür nöbet tuttuğunu dile getirdi.
''BİZİM DEVLETİMİZ ŞEFKATLİ BİR O KADARDA GÜZEL BİR DEVLETTİR''
Ablasının alçak terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ifade eden Biçer, ablasına şu sözlerle seslendi:
''Ablam 2015 yılında HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı. 672 gündür eylemimize devam ediyoruz. Ablam sesimi duyuyor ise gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun ve bizim devletimiz şefkatli bir o kadarda güzel bir devlettir. Emin olsun ki gelsin teslim olsun ve cezası yoktur. Başka çocuklarda var ise yanında onlarda gelip teslim olsunlar.''
''ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde kendisini heyecanla beklediklerini belirten Biçer, "Cumhurbaşkanı ile görüşme şansımız olur ise kendisiyle görüşürüz. Bizlere müjdeleri var. Mutlu bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızı hem de İçişleri Bakanımızı bekliyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.
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