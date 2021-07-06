Evlat nöbeti 673. gününde! Aileler evlatlarını PKK'dan almakta kararlı

''BİZİM DEVLETİMİZ ŞEFKATLİ BİR O KADARDA GÜZEL BİR DEVLETTİR''

Ablasının alçak terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ifade eden Biçer, ablasına şu sözlerle seslendi:

''Ablam 2015 yılında HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı. 672 gündür eylemimize devam ediyoruz. Ablam sesimi duyuyor ise gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun ve bizim devletimiz şefkatli bir o kadarda güzel bir devlettir. Emin olsun ki gelsin teslim olsun ve cezası yoktur. Başka çocuklarda var ise yanında onlarda gelip teslim olsunlar.''