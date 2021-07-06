Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Nursultan Nazarbayev’in doğum gününü kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Nursultan Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.