Son dakika: Başkan Erdoğan Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Nursultan Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.