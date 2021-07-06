Türk zırhlı araçlarına büyük övgü! Türk araçları her yerde
Türkiye'nin savunma sanayideki başarısı dünya çapında takdir görmeye devam ediyor. Rus zırhlı araç şirketinin baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Türk zırhlı araçlarından övgüyle söz etti. Türkiye'nin piyasanın hakimi olduğunu vurgulayan Zaharoviç, "Nereye girsek Türkler var" şeklinde konuştu.
Rus zırhlı araç şirketi Remdizel'in baş tasarımcısı İgor Zaharoviç, Sputnik'e yaptığı açıklamalarda Türk zırhlı araç şirketleri hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
"TÜRKLER HEKESLE DOST"
Zaharoviç, Türk zırhlı araç şirketlerinin en büyük rakiplerden biri olduğunu söyledi.
Türklerin herkesle dostluk kurmayı başardığını ifade eden Zaharoviç, "Hangi ülkeye aracımızı sokmak istesek, orada herkesle dostluk kurmayı başarmış, tanıtım amaçlı ve diğer amaçlar için herkese kendi araçlarını sunmuş Türk işletmeleri oluyor" dedi.
"TÜRKLERİN BAŞARISININ SIRRI..."
Zaharoviç, Türk zırhlı araçlarının başarısındaki sırrına ilişkin, "Türkiye'deki mevzuatın yerli işletmelere aracı resmi kurumun onayını almadan kendi araçlarını pazarlama aşamasında yurtdışına sunma imkanı tanıması olduğu" yorumunda bulundu.
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