05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Bakan Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA