Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu acı haberi açıkladı! Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti

Türkiye'nin Rusya'da faaliyet gösteren St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yorulmaz'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

BAŞKONSOLOS MEHMET FERHAN YORULMAZ KİMDİR?

Mehmet Ferhan Yorulmaz 15 Ekim 2020'de Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu olarak göreve başladı.

Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Türk Cumhuriyetleri kitabının yazarıdır.Ferhan Yorulmaz kitapları;Vadi Yayınlarıaracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Ferhan Yorulmaz tarafından yazılan son kitap"Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Türk Cumhuriyetleri", Vadi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.