Bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İkinci dönem bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2021 yılının ilk yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücretine kur zammı yapılmıştı. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte gözler yeni ücretlere çevrildi. 2021'in ikinci döneminde uygulanması beklenen bedelli askerlik ücreti ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz ne kadar oldu? İkinci dönem itibarıyla bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu? İşte haberin detayları...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2021 TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

2021 yılının ilk yarısı için %13,50 zam uygulanmış ve bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 liraya yükseltilmişti. Ancak, yılın ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. MSB tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında bedelli askerlik başvurularının hangi tarihte alınacağı henüz belli olmadı. MSB tarafından yeni başvuru ile ilgili ilan yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.