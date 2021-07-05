05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Hudut Kartalları FETÖ'cü avında! Sınırda yakaladılar

Son dakika | Hudut Kartalları FETÖ'cü avında! Sınırda yakaladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
ABONE OL
Son dakika | Hudut Kartalları FETÖ'cü avında! Sınırda yakaladılar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı FETÖ ile mücadelede hız kesmeden operasyonlarına devam ediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı FETÖ ile mücadelede hız kesmeden operasyonlarına devam ediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalından flaş Arnavutluk açıklaması İBRAHİM KALIN'DAN FLAŞ ARNAVUTLUK AÇIKLAMASI
Türkiyeye üç koldan alçak saldırı TÜRKİYE'YE ÜÇ KOLDAN ALÇAK SALDIRI
FETÖnün jandarma yapılanmasına operasyon! FETÖ'NÜN JANDARMA YAPILANMASINA OPERASYON!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA