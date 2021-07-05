Son dakika | Hudut Kartalları FETÖ'cü avında! Sınırda yakaladılar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı FETÖ ile mücadelede hız kesmeden operasyonlarına devam ediyor. Bakanlık yaptığı açıklamada "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN