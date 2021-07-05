Milli Ağır sınıf torpido AKYA'da son aşamaya geçildi, seri üretime geçildi
Türkiye son 20 yılda yaptığı atakla savunma sanayide adeta çağ atladı. Mavi Vatan savunmasında yerlileşme oranı oldukça dikkat çekiyor. ROKETSAN ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı. Uzun menzili ile göz dolduran AKYA denizaltıları 533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1200 kg ağırlığa sahip. AKYA, testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.
Projede son aşamasına geçildiğini ifade eden güvenlik kaynakları, bu alanda gelişmiş bir silah üretme teknolojisinin öneminin altını çiziyor.
Savunma Sanayi Başkanlığı bu yılbaşında TCG GÜR denizaltısı, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra ettiğini bildirmişti. Uzun menzili ile göz dolduran AKYA denizaltıları 533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1200 kg ağırlığa sahip.
MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN YETENEKLİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da üretim sürecini yakından takip ettiği AKYA; ilk test atışının Temmuz 2013'de gerçekleştirildi. AKYA, testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.
Önümüzdeki yıl Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanan milli torpido AKYA ile ithalatın önüne geçecek. Türk savunma sanayinin kilit ürünlerinden biri olacak AKYA ithal muadillerinden üstün yeteneklere sahip olacak.
40 knot hızda 15 kilometre mesafe kat edebilen AKYA, balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor. AKYA'ların TCG PİRİREİS (S-330) olan Reis Sınıfı Denizaltılar ile halihazırda envanterde bulunan Preveze ve Gür Sınıfı Denizaltılarda kullanılacağı öngörülüyor.
KOMŞU RAHATSIZ
Öte yandan Türkiye'nin özellikle deniz savunmasında hayata geçirdiği projelerden rahatsız olan Yunan medyası da kendi ülke donanmalarının envanterinde bulunan denizaltıların modern torpidolardan yoksun olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli torpido projesi AKYA'yı gündemine alıyor.,
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