Milli Ağır sınıf torpido AKYA'da son aşamaya geçildi, seri üretime geçildi

KOMŞU RAHATSIZ

Öte yandan Türkiye'nin özellikle deniz savunmasında hayata geçirdiği projelerden rahatsız olan Yunan medyası da kendi ülke donanmalarının envanterinde bulunan denizaltıların modern torpidolardan yoksun olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli torpido projesi AKYA'yı gündemine alıyor.,