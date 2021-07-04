04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2021
ABONE OL
Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'de polis insansız hava aracı, jandarma ise silahlı insansız hava aracı ile terör operasyonu düzenlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğinin açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis insansız hava aracı ve jandarma silahlı insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgede jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile operasyonlara devam edildiği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA