PKK’nın finans kaynağına dev operasyon: 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi





Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi Yolaçtı Köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edilirken, örgütün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Jandarma Komando, JÖH birlikleri ile Güvenlik Korucularının da desteğiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 02 Temmuz günü 230 personel ile Eren-4 Narkoterör operasyonu icra edildi.

Operasyon sonucunda;

- (15) milyon (217) bin kök kenevir,

- (290) kg toz esrar,

- (600) kök skunk bitkisi,

- (70) bin metre damlama su borusu,

- (4) bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. 1' i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.