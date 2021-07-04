ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. 2021 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de EGM takvimine göre netlik kazandı. Sınavda ter döken adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor.

2021 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarına kavuşan adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulaması yapıyor.

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.