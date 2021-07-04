ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel güvenlik olmak için sınava giren adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. EGM tarafından açıklanan takvime göre Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. 2021 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de EGM takvimine göre netlik kazandı. Sınavda ter döken adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor.
2021 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarına kavuşan adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulaması yapıyor.
ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
2021 ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlarını merak ediyor. ÖGG sınavına giren adaylar sonuçların belli olmasının ardından 'https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari' adresinden T.C. kimlik numaraları ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
2021 ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların, öncelikle Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatırmaları gerekiyor.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra itiraz kaydını oluşturabilecek.
Ayrıca banka hesabına yatırılan sınav itiraz ücreti dekontlarının, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edilmesi ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapması gerekmektedir.
Birleştirilmiş Genelgenin, Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar ise kabul edilmeyecektir.
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- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ile 92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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