Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması: Önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde...

BEYKOZ'DAKİ İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

Bu çerçevede daha önce Çavuşbaşı ve Görele mahallelerinin de içinde bulunduğu 4 bin 100 hektarlık alanda sit derecelendirme çalışmasını tamamladıklarını, imar planı çalışmalarında da son safhaya gelindiğini, gelecek hafta Çavuşbaşı ve Görele mahallelerinin imar planlarını onaylayıp vatandaşlara bu noktadaki imar problemlerini de çözmüş olacaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Burada doğrudan 50 bin vatandaşımızı ilgilendiren Beykoz Belediyemiz ile Bakanlığımızın çok hassas bir çalışma yürüttüğünü söylemek isterim. Bu çerçevede tabii etaplar halinde Beykoz'umuzdaki imar planı çalışmalarını yürütüyoruz. İkinci alanımız Gümüşsuyu Karlıtepe bölgemiz. Burada da ayrıntılı jeolojik etütlerimizi yapıyoruz. Yerleşime uygun alanları, korunması gereken alanların bir bir tespitlerini yapıyoruz. 214 hektarlık bir alanda da yine Gümüşsuyu'nda, Karlıtepe bölgemizde çalışmamızı yürütüyoruz ve 8 bin 200 vatandaşımızı ilgilendiren bu çalışmayı da inşallah ağustos ayı itibarıyla neticelendirip vatandaşlarımızın imar problemleriyle ilgili sorunlarını da çözmüş olacağız. Beykoz'un geneli için tabii bu ETBAR çalışmalarını ekolojik temelli yürütüyoruz. Bilimsel çalışmalarımızla bir yandan ilçemizdeki o yeşil alanları, doğal yapısını koruyacak, diğer yandan da vatandaşlarımızın imar ve mülkiyet problemlerini çözecek adımlarımızı atıyoruz. Bütün Beykoz'un yıllardır Beykozlu vatandaşlarımızın, İstanbul'umuzun merakla beklediği çalışmaları inşallah yıl sonu itibarıyla tüm alanda ETBAR çalışmasını tamamlıyoruz. Beykoz'un genelinde bu tarihi alanlarımızın, sit alanlarımızın korunarak imar problemlerinin de 2022 yılının ilk çeyreğinde, yani mart ayına kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın önünü bu noktada açmış olacağız."