Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıklı endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

COVID-19 SIFIRA NASIL İNER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı!" ifadelerini kullanarak aşı olmayan vatandaşları aşıya olmaya davet etti.

Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı!