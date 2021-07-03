03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıklı endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıklı endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıklı endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık

Türkiye'de aşı seferberliği devam ediyor. Ülke genelinde uygulanan toplan aşı dozu oranı 52 milyon olurken, günün bilançosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, ülke genelinde son 24 saatte 'günlük 1 milyon doz' aşı uygulama hedefinin aşıldığını açıkladı. Peki 2 Temmuz 2021 - Cuma günü kaç kişi Kovid-19 aşısı oldu? Sorunun yanıtı haberimizde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.

COVID-19 SIFIRA NASIL İNER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı!" ifadelerini kullanarak aşı olmayan vatandaşları aşıya olmaya davet etti.

Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı!

Vaka sayısı 5 binin altına geriledi VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINA GERİLEDİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA