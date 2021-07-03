Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlıklı endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık
GÜNDEM ahaber.com.tr
Türkiye'de aşı seferberliği devam ediyor. Ülke genelinde uygulanan toplan aşı dozu oranı 52 milyon olurken, günün bilançosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca, ülke genelinde son 24 saatte 'günlük 1 milyon doz' aşı uygulama hedefinin aşıldığını açıkladı. Peki 2 Temmuz 2021 - Cuma günü kaç kişi Kovid-19 aşısı oldu? Sorunun yanıtı haberimizde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı.
COVID-19 SIFIRA NASIL İNER?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı!" ifadelerini kullanarak aşı olmayan vatandaşları aşıya olmaya davet etti.
Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı!
Covid-19, Covid-Sıfıra nasıl iner?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2021
Sonuca yakın tek çözüm, aşı!