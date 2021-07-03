Millet İttifakı'nda "Necmettin Erbakan" krizi sürüyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, milli görüşün lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı boş tarlalara temel atmakla suçladı. Millet İttifakı'nda krize neden oldu. Saadet Partisi'nden tepkiler geldi. AK Partililer de Türkkan'ı kınadı ve özür dilemeye çağırdı. Türkkan, gelen tepkiler üzerine üzgün olduğunu söylemek zorunda kaldı.

Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın skandal açıklamaları Saadet Partisi ile krize yol açtı.

Zaman zaman CHP ile ters düşecek açıklamalarda bulunan Türkkan bu kez de Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

ERBAKAN BOŞ TARLALARA TEMEL ATTI

Kaçak çiftliğiyle ve korumalarının gazeteciyi dövmesiyle gündemde olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kanal İstanbul'u eleştirdiği konuşmasında proje kapsamında temeli atılan ilk köprünün eski bir proje olduğunu savunarak, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" ifadelerini kullanmıştı.

SAADER PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ: ERBAKAN'IN ESERLERİ ASLA UNUTULMAYACAK

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Millî Görüş Hareketi Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

Erbakan Hoca'nın kimsenin hayal edemediği meseleleri devletin ve milletin gündemine soktuğunu belirten Arıkan, "Erbakan Hoca'nın ağır sanayi idealleri birtakım mihrakları öylesine rahatsız etmiştir ki; mesnetsiz iddialar ile partileri kapatılmış, siyasi yasaklar ile karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen yılmamış, Saadet Partisi genel başkanı olarak icra ettiği son vazifesinde dahi üreten bir Türkiye için gayret göstermiştir. Onun bu gayreti neticesindedir ki; 1970-1980 yılları arasında hükümet ortağı olma fırsatı bulduğu süre zarfı içerisinde 200 kadar temel atmış bunlardan 70 fabrika üretime geçmeyi başarmıştır. Bu rakamlar o dönem şartları açısından birilerinin hayal dahi edemeyeceği icraatların Erbakan Hoca tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Türkkan'ın bu dünyada bir gün belki hatırlanmayacak ama istihzada bulunduğu Erbakan Hoca'nın eserleri bu millete hizmet etmeye devam edecek ve asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ RESMİ YAYIN ORGANI MİLLİ GAZETE'DEN DE TEPKİ GELDİ

Skandal ifadeleri sonrası Saadet Partisi resmi yayın organı Milli Gazete'den İYİ Partili Türkkan'a tepki geldi. Gazetede konuyla ilgili yapılan habere "Üzgünüm yetmez özür bekliyoruz" manşeti atıldı.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN İFTİRA ATTI

Mili Gazete'deki haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi:

TBMM'de Kanal İstanbul ile ilgili bir basın açıklaması yapan Türkkan, açıklamasının devamında Türkiye'nin ağır sanayi hamlesini başlatan Erbakan Hoca'ya yönelik, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki, boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor" iftirasında bulundu. Türkkan'ın bu yakışıksız açıklamasının ardından tepkiler de gecikmedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan'ın, Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile ilgili yakışıksız sözlerine büyük tepki geldi. Sosyal medyada konu ile ilgili paylaşım yapan birçok siyasi ve vatandaş, Türkkan'ın haddi aştığını kaydetti. Türkkan, dün attığı tweetle sadece "Üzgünüm" demekle yetindi...

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın Millî Görüş Lideri ve 54'üncü Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'la ilgili mesnetsiz iddialarına kamuoyundan büyük tepki topladı. Türkkan'ın Türkiye siyasi hayatında önemli işlere imza atan, her geçen gün değeri daha da anlaşılan ilim ve siyaset adamı Erbakan'a yönelik skandal açıklamaları, siyasetten bürokrasiye, işçiden memura kadar herkes tarafından kınandı.

SİZ MİLLETİNİZ ARAZİSİNE GASP EDİP GAZETECİ DÖVDÜRÜRSÜNÜZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Erdoğan'ın ve Erbakan'ın yaptıklarına sizin hayaliniz bile yetişemez. Siz millet menfaatine iş yapmayı bilmezsiniz. Siz ancak milletin arazisini gasp ederek oraya kaçak bina yapar ve gazeteci dövdürürsünüz. Hem milletimizden hem de milletimizin o büyük liderlerinden özür dileyin.'' ifadelerini kullandı.

ŞAHİDİMİZ ESERLERİMİZ VE MİLLETİMİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Nasıl ülkemizin kalkınması için canla başla çalışan rahmetli Erbakan Hocamıza iftira attıysanız, Tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz Milletimize kazandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz. Şahidimiz eserlerimiz ve Milletimizdir." ifadelerini kullandı

ERBAKAN'I AKŞENER'E SORUN

Türkkan'ın kullandığı ifadeleri bilgisizlik olarak değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe de, tepkisini şöyle ifade etti: "Türkan'ın bahsettiği olay Erzincan'da geçiyor. Rahmetli Hocamız Erzincan'a takım tezgahları fabrikasının temelini atıyor. Proje onaylanmış, finansmanı sağlanmış bir projedir. Temel atıldıktan sonraki gün CHP'nin Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal temeli söküp araca yüklüyor ve 'İşte Erbakan'ın attığı temel diyerek' olayı hafife almaya çalışıyor. O dönem basın da bu olayı manipüle ediyor. Daha sonra bir yıl içerisinde bu fabrika hizmete açılıyor. Ancak bu bir yıl içerisinde Güneş Motel olayı patlak veriyor ve o dönem hükümet düşürülüyor. Daha sonra Bülent Ecevit bu fabrikayı Kayseri'ye nakletme kararı alıyor. Fabrika Kayseri'ye nakledilirken Niyazi Ünsal fabrikanın çatısına çıkıp, 'Benim cesedimi çiğnemeden bu fabrikayı buradan kaldıramazsınız' diye haykırıyor. Yani geçmişte Erbakan Hocamız 200 tane ağır sanayi fabrikasının temelini atıyor ve bu fabrikaların yarıya yakını şu anda hâlâ milletimize hizmet etmektedir. Türkkan tamamen bilgisizliğine dayanan kulaktan dolma bilgilerle söylediği sözlerdir bunlar. Türkkan bu sözleri söylerken keşke araştırıp konuşsaydı. Ayrıca bugün Türkkan'ın milletvekili olarak seçildiği partinin Genel Başkanı rahmetli hocamızın bakanlarındandı. Türkkan zahmet edip Erbakan Hocamızı genel başkanına sorsaydı eminim Akşener, Türkkan'a anlatırdı. Bundan sonra Türkkan, Erbakan Hocamız hakkında konuşacaksa Meral Akşener'e sorup rahmetli hocamız hakkında bilgi alsın."

ERBAKAN'A DİL UZATANA BAK SEN!

Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, İYİ Partili ismi cahillikle suçladı ve "Erbakan hocamıza dil uzatana bak sen! Bilgi desen yok, akıl desen o da yok! Ama cehalet var, iftira var, yalan var... İşin acısı da bu vasıflarda birinin Meclis'te koltuğu var. Milletimize sözümüz; memleketi bu vasıfsızlardan kurtarmak bizim boynumuza borçtur" ifadelerine yer verdi.