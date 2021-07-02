CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iftiralarının bedelini ödüyor! 2 milyon 750 bin lira tazminat

ALTIN KAPLAMALI KLOZET

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu o dönem Başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında iftiralarda bulundu. Bu konuda açılan davada Kılıçdaroğlu 100 bin lira tazminat ödedi. 2015'teki mitinglerde bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni diline dolayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı devletin tüm imkanlarını kendisi için kullanmakla itham etti. Kılıçdaroğlu, "altın kaplamalı klozet" ve "1100 odalı saray" iddiaları için açılan davada 100 bin lira tazminata mahkum oldu.