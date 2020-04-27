Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun son yalanlarını izletti! İşte Kılıçdaroğlu'nun son yalanları

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sistematik yalanlara değindi ve Kılıçdaroğlu'nun söylediği son yalanlara ait bir videoyu izletti. İşte Kılıçdaroğlu'nun son günlerde söylediği 4 yalan ve 4 gerçek!