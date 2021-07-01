Kanal İstanbul'u hazmedemedi! CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler!
Türkiye'nin mega projelerini eleştirmeyi muhalefet etmenin birincil görevi olarak sayan CHP yeni bir skandala imza attı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş, bunu algılayacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Turan Aydoğan'ın skandal sözleri Kanal İstanbul hazımsızlığı olarak yorumlanırken, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'a tepki göstererek konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacaklarını belirtti.
Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan muhalefet kanadı, yatırımcıları tehdit etmiş, iktidara gelmeleri durumunda projenin parasını ödemeyeceklerini duyurmuştu.
Başkan Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, CHP başta olmak üzere muhalefetin yapılan her projeye karşı çıktığını örneklerle ifade etmişti.
Söz konusu açıklama üzerinden Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak hadsiz ifadeler kullandı.
Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş
Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi tehdit dilini kullanan CHP'li vekil, "Kanal İstanbul projesinin hayata geçirme ihtimali yok. Ne siyasi ömürleri yeter ne de hukuk olarak fırsat veririz ona" dedi.
Kanal İstanbul projesini, "insanlığa karşı saldırı" olarak nitelendiren Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının bunu algılayacağını sanmıyorum. Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş bir Cumhurbaşkanı, İstanbul'un göbeğinde bir doğa, insan yaşam, çevre hakkına saldırıyı anlayacağını sanmıyorum." şeklinde skandal bir ithamda bulundu.
AK Partili Birinci'den tepki: Siyasi ahlaktan yoksun asimetrik muhalefet
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'ın açıklamalarını bölerek tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan'dan ve kamuoyundan özür dilemesi konusunda Aydoğan'a çağrı yapan Birinci, "Ağzınızı toplayın frene basın." şeklinde konuştu.
Aydoğan'ı "siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendiren Birinci, "Asimetrik muhalefetin şekle girmiş halini görüyoruz." dedi.
Birinci ayrıca, skandal ifadeler için dava açacaklarını duyurdu.
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