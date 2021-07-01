Kanal İstanbul'u hazmedemedi! CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler!

Başkan Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, CHP başta olmak üzere muhalefetin yapılan her projeye karşı çıktığını örneklerle ifade etmişti.

Söz konusu açıklama üzerinden Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak hadsiz ifadeler kullandı.

Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş

Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi tehdit dilini kullanan CHP'li vekil, "Kanal İstanbul projesinin hayata geçirme ihtimali yok. Ne siyasi ömürleri yeter ne de hukuk olarak fırsat veririz ona" dedi.