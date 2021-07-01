01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkan Erdoğan TDV'ye kurban bağışı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkan Erdoğan TDV'ye kurban bağışı yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkan Erdoğan TDV'ye kurban bağışı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulunduğunu açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü '2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.

ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza kurban bağışında bulundu." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA