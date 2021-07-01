Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Başkan Erdoğan TDV'ye kurban bağışı yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü '2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.



ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza kurban bağışında bulundu." dedi.