Son dakika: MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Gara'ya hava harekatı: 7 terörist etkisiz hâle getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İşte MSB'den yapılan açıklama:
"Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi"
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jilLbOj7cd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021