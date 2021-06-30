Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran son depremler listesi: Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Deprem mi oldu? sorusu, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.41'te yerin 7.07 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER (30 HAZİRAN 2021)

İşte Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesi: