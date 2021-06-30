30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran son depremler listesi: Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran son depremler listesi: Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Çevre ilçelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi sürekli olarak güncelleniyor. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 30 Haziran son depremlr listesi...

Deprem mi oldu? sorusu, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.41'te yerin 7.07 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER (30 HAZİRAN 2021)

İşte Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesi:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.06.30 15:17:19 36.2520 27.1295 11.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.30 14:52:15 38.9337 26.0693 5.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.30 14:41:29 36.3040 26.9567 10.5 -.- 3.8 4.0 AKDENIZ İlksel
2021.06.30 14:40:00 37.9060 27.2043 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.30 14:32:45 36.2740 27.1002 13.1 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel
2021.06.30 14:10:41 36.2662 27.0485 22.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.30 13:46:41 36.2788 27.1197 22.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.30 13:01:41 36.2843 27.1690 24.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.30 12:50:12 36.3105 27.1472 24.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.30 12:41:05 36.2475 27.1013 21.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.30 12:38:16 36.3225 27.0287 9.4 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.06.30 11:04:20 36.3190 27.1503 5.5 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.30 10:38:51 37.9405 32.6248 25.0 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.06.30 10:28:42 38.1423 32.5985 0.0 -.- 1.0 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.06.30 10:10:43 39.1170 27.5580 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2021.06.30 09:58:54 37.4407 30.4503 5.0 -.- 1.7 -.- UZUMLUBEL-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.06.30 09:30:52 37.3965 30.5762 8.4 -.- 1.8 -.- SUSUZ-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.06.30 09:10:10 36.3428 27.0815 5.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.30 08:51:34 37.4422 30.5350 14.0 -.- 1.5 -.- INCIRDERE-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.06.30 08:14:01 40.4363 28.8353 8.8 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.06.30 07:44:39 36.2863 27.2333 19.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.30 06:50:38 41.1380 37.2327 6.3 -.- 2.8 -.- SAHILKOY-UNYE (ORDU) İlksel
2021.06.30 06:39:51 36.3732 26.8693 67.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.30 06:27:46 39.2543 40.1907 14.7 -.- 2.2 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2021.06.30 06:04:48 38.9992 29.6858 5.0 -.- 2.8 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.06.30 06:00:10 39.0223 29.6890 6.4 -.- 3.8 3.9 GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.06.30 05:52:32 39.2277 40.2057 5.7 -.- 2.4 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

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