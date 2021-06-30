30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

Son dakika haberine göre İstanbul’da, atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü iddia edilen bir depoya düzenlenen operasyonda 35 bin litre “10 numara” yağ ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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Son dakika: İstanbul '10 numara yağ' operasyonu: 35 bin litre yakıt ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesinde bulunan bir depodan piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

35 BİN LİTRE YAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerine 14 Haziran'da baskın yapan ekipler, "10 numara" olarak da tanımlanan 35 bin litre işlenmemiş atık yağ ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 1 kamyonet ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Baskında H.H.E.(21) ve M.C.(52) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheliler, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılarak adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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