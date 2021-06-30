Bu gece sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Belirli gün ve saatlere uygulanan sokağa çıkma yasağının, üçüncü kademeli normalleşme süreci ile birlikte tamamen kalkacağı öğrenildi. Peki, bu gece sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Haziran 22.00'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama bitti mi? İşte haberin detayları...

BU GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

30 Haziran'da yani bugün sokağa çıkma yasağı belirlenen saatlerde uygulanacak. Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 Temmuz itibarıyla tamamen kalkacak. Buna göre, 30 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz Cuma saat 05.00'te sona erecek. Bu tarihten sonra herhangi bir sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.