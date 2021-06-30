Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası!

İŞTE DİLEKÇENİN DETAYLARI

Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantılarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarının ölçüsüz ve gerçek dışı ithamlarla ihlal edildiği bir etkinliğe dönüştürdüğü görüşüne yer verilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Yargı kararıyla gerçek dışı olduğu sabit olan ve davalının tazminata mahkum edildiği iddia, isnat ve söylemler dahi tekrar ifade edilebilmektedir. Hatta söz konusu iddialarla ilgili olarak açılan ve karara bağlanan birçok davaya rağmen 'Dava açmıyorlar ki ispat edelim' şeklindeki bir yalanı dahi söylemekte beis görmemektedir.

Davalının, 'yalanı' bir siyaset yapma tarzı olarak benimsediği ve olağanlaştırdığı artık net bir şekilde anlaşılmaktadır. Son olarak üniversite sınavından kısa bir süre önce söylediği 'Katarlılara sınavsız üniversite' iddiası nedeniyle milyonlarca öğrenci ve ailesi derin bir üzüntü yaşamış ve sınava bu olumsuz ruh halinin etkisinde girmek zorunda kalmıştı. İddianın kaynağı haber sitesi haberin yalan olduğunu söyleyip özür dilemesine rağmen, davalı halen kamuoyundan özür dilememiş ve yalanlarını sürdürmeye devam etmiştir. Sadece bu olay dahi davalının hak, hukuk, adalet, kul hakkı ve benzeri bağlamlarda söylediği sözlerin boş bir nutuktan ibaret olduğunu ortaya koymak için kafidir."