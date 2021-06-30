Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası!
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Davanın sebebinin Kılıçdaroğlu'nun dün düzenlediği Meclis grup konuşmasında Başkan Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretlerde bulunması olduğu ifade edildi. İşte Kılıçdaroğlu hakkında verilen dilekçenin detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
DAVA SEBEBİ DÜN YAPILAN KONUŞMA
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin dünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kul hakkı yemek, hukuku kayıt dışına çıkarmak" gibi ithamlarda bulunduğuna yer verildi.
ASGARİ DÜZEYDE BİLE SAYGI YOK
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik isnatlarının daha önce de birçok kez dava konusu yapıldığı ve bu söylemleri nedeniyle tazminata mahkum edildiği aktarılan dilekçede, "Davalının mahkeme kararlarına rağmen aynı iddia ve isnatları sürdürmeye devam etmesi, insan hakları belgelerinde ve Anayasa'da güvence altına alınan temel haklardan olan 'manevi hakların korunmasına' asgari düzeyde bile saygı göstermediğini ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
İŞTE DİLEKÇENİN DETAYLARI
Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantılarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarının ölçüsüz ve gerçek dışı ithamlarla ihlal edildiği bir etkinliğe dönüştürdüğü görüşüne yer verilen dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Yargı kararıyla gerçek dışı olduğu sabit olan ve davalının tazminata mahkum edildiği iddia, isnat ve söylemler dahi tekrar ifade edilebilmektedir. Hatta söz konusu iddialarla ilgili olarak açılan ve karara bağlanan birçok davaya rağmen 'Dava açmıyorlar ki ispat edelim' şeklindeki bir yalanı dahi söylemekte beis görmemektedir.
Davalının, 'yalanı' bir siyaset yapma tarzı olarak benimsediği ve olağanlaştırdığı artık net bir şekilde anlaşılmaktadır. Son olarak üniversite sınavından kısa bir süre önce söylediği 'Katarlılara sınavsız üniversite' iddiası nedeniyle milyonlarca öğrenci ve ailesi derin bir üzüntü yaşamış ve sınava bu olumsuz ruh halinin etkisinde girmek zorunda kalmıştı. İddianın kaynağı haber sitesi haberin yalan olduğunu söyleyip özür dilemesine rağmen, davalı halen kamuoyundan özür dilememiş ve yalanlarını sürdürmeye devam etmiştir. Sadece bu olay dahi davalının hak, hukuk, adalet, kul hakkı ve benzeri bağlamlarda söylediği sözlerin boş bir nutuktan ibaret olduğunu ortaya koymak için kafidir."
500 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT
"Kılıçdaroğlu'nun benzer olaylar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildiği davalara konu beyanlarını hala ısrarla sürdürmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu husumetin saplantılı kör bir düşmanlığa dönüştüğünü ortaya koyduğu" ifade edilen dilekçede, "Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümleri gerekse AİHM, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiği, ifade özgürlüğü ile kişinin itibarının korunmasına dair değerler arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi hiçe saydığı açıktır." değerlendirmesine yer verildi.
Dilekçede, "Özellikle davalının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak adet haline getirdiği hakaret muhtevalı açıklamaları dikkate alındığında davalı aleyhine caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği açıktır. Aksi halde manevi tazminat amacına ulaşmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Dava dilekçesinde 500 bin lira manevi tazminatın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
- Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi?
- Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?
- Görüntüsü ortaya çıktı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
- Bu gece sokağa çıkma yasağı var mı? 30 Haziran 22.00'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama bitti mi?
- Son dakika: 1 Temmuz'da maske yasakları kalkıyor mu? Normalleşme ile maske takma zorunluluğu kalkacak mı?
- 1 Temmuz'da kimler idari izinli olacak? Kamuda idari izin bitti mi? Kronik rahatsızlığı olanlar ve hamileler...
- Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz'da esnek çalışma bitecek mi? Kamu çalışma saatleri için flaş gelişme
- Son dakika deprem mi oldu? 30 Haziran son depremler listesi: Muğla Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem
- Tarih açıklandı! LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bugün yasak var mı? 30 Haziran Çarşamba akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme takvimi...